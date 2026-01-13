Selendi Esnaf Odası'nda Nurullah Efendi Kahveci Güven Tazeledi

Manisa’nın Selendi ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter üstlendi.

Toplantıya kayıtlı 542 üyeden 296'sı katılırken, genel kurulda 132 oy kullanıldı. Kullanılan oyların tamamını alan Nurullah Efendi Kahveci, dört yıllığına yeniden oda başkanı seçilerek güven tazeledi.

Başkan Kahveci'den teşekkür ve taahhüt

Yeniden başkan seçilen Nurullah Efendi Kahveci, teşekkür konuşmasında esnafın her zaman yanında olacaklarını vurguladı: "Yeni dönemde de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bizlere güvenip bu görevi tekrar verdiler. Oda olarak her türlü desteği sunacağız. İlçemi seviyorum, esnaflığı seviyorum. Esnafımızın yaşadığı sıkıntıları, beklentileri ve çözüm noktasında yapılması gerekenleri her zaman yapmaya gayret göstereceğiz. Amacımız güzel işler yapmak".

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu

Nurullah Efendi Kahveci başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Adem Aktaş, Ramazan Turgut, Seyhan Karabacak, Erkan Ercan, Ahmet Acun, Muharrem Karataş.

Denetim Kurulu üyeleri ise Gülümser Erol, Yıldırım Tuna ve Ömer Ataş olarak belirlendi.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GENEL KURULDA MEVCUT BAŞKAN NURULLAH EFENDİ KAHVECİ, YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.