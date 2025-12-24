Konya Ovası'nda yağışlar yüzde 44 düştü — Hububatta risk artıyor

Konya Ovası'nda yağışlarda ciddi düşüş: Rekolteye etkisi tartışılıyor

Konya Ovası, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak dikkat çekmeye devam ederken, son veriler yağışlarda önemli bir gerilemeye işaret ediyor. 2024 yılı hasat sezonunda hububat rekoltesi yaklaşık 2 milyon tona yakın olarak kayda geçti. Ancak son 3 aylık dönemde yağışlarda geçen yıla göre yüzde 44 civarında azalma görüldü.

Ziraat Mühendisleri Odası'ndan uyarı

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Eylül, Ekim, Kasım aylarında yaklaşık olarak 51 milimetre yağış aldık. Bu da tabii uzun yıllar ortalamasının yaklaşık yüzde 44 altında bir orandı. Aralık ayının başları gibi yağan özellikle ayın 6 ve 7’sinden sonra yağan yağışlar güzel geçti ve hububatlar için can suyu oldu. Arkasından devam eden ara ara yağan yağışlar bu oranı biraz daha düşürdü. İlerleyen süreçlerde kar yağışlarının inşallah bol olacağını temenni ediyoruz. Çünkü özellikle kıraç alanlarda kar yağışının olmaması toprağın tabanının kuru olmasından kaynaklı olarak ciddi anlamda ilerleyen sezonlarda bitkilere su stresini yaşatabiliyor. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bol bol kar yağışı alırız. Ve bu uzun yıllar ortalamasının minimuma indirerek yeni bir sezona başlarız diye temenni ediyoruz"

Çiftçilere pratik öneriler

Kırkgöz, hububatın bazı tarlarda çıkış aşamasında olduğunu, bazılarının ise çıkışını tamamladığını belirterek üreticilere uyarılarda bulundu. Açıklamasında şunları söyledi:

"Çıkış aşamasındaki olan hububatlarda çiftçilerimizin ara ara tarlalarını kontrol etmelerini öneriyoruz. Geç ekilen hububatlarda kaymak tabakası dediğimiz toprağın üst kısmının sertleşmesinden kaynaklı olarak hububat bitkisinin yüzeye çıkışında bir takım problemler yaşıyor. Eğer böyle problemler olan yerlerde çiftçilerimizin dişli bir merdaneyle toprağın yüzeyini yumuşatmalarını tabii yağışsız bir dönemlerde toprağın kuru olduğu dönemlerde bunu yapmaları gerekiyor. Çıkışlarını tamamladıktan sonra da şu anda herhangi bir uygulamamız maalesef yok, tamamen yağışa bağlıyız"

Sertifikalı tohum vurgusu ve devlet desteği

Kırkgöz, sertifikalı tohum kullanımının verim ve kalite açısından önemine dikkat çekti. Sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çiftçilerimize her zaman öneriyoruz. Çünkü bu araştırmalarda ve çiftçilerimizin kendi denemelerinde bile yüzde 10 veya yüzde 15’lik bir verim artışı ve kalitede çok ciddi bir artış söz konusu oluyor. Sertifikalı tohumların safiyetlerinin düzgün olması hasat zamanında ürünlerini borsaya çıkarttıklarında herhangi bir karışıklık olmamasına neden oluyor. O yüzden çiftçilerimizin eleme tohumdan yani komşusundan aldıkları tohumdan kaçınıp sertifikalı tohuma yönlenmelerini tavsiye ediyoruz. Burada devletimizin verdiği 7 buçuk liralık bir destek var sertifikalı tohuma. Bu da tohum maliyetlerini ciddi anlamda azaltıyor. Tohum maliyetleri bu şekilde desteklerle azalmış oluyor"

Öne çıkan noktalar: Konya Ovası'nda son 3 ayda yağışlarda %44 düşüş, 2024 hasatında yaklaşık 2 milyon ton hububat rekoltesi, kıraç alanlarda kar eksikliğinin yaratabileceği su stresi riski, çiftçilere tarlalarını düzenli kontrol ve sertifikalı tohum kullanım önerisi ile devletin 7,5 TL desteği.

