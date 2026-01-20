Kop Dağı Geçidi'nde Tipi Bayburt-Erzurum Ulaşımını Aksattı

Yoğun kar, buzlanma ve sıfır görüş mesafesi ulaşımı durma noktasına getirdi

Bayburt ile Erzurumu birbirine bağlayan Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere birçok araç, yolda oluşan buzlanma nedeniyle bulunduğu yerden hareket edemedi. Olumsuz hava şartları sebebiyle geçitte ilerlemek güçleşti.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü alanlarda bazı sürücüler yolda kaldı. Kara saplanan araçların kurtarılmasında çevredeki vatandaşlar devreye girdi; araçlar halatlar yardımıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Geçitte gece ve gündüz boyunca devam eden yoğun kar yağışı ve tipi, sürücüler için uzun süreli beklemelere ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

KOP DAĞI GEÇİDİ’NDE TİPİ NEDENİYLE ARAÇLAR YOLDA KALDI