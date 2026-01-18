Kore Savaşı’ndan Erzurum’a: Zihni Ezine’nin Nadir Askerî Emanetleri

Türkiye’nin yakın askerî tarihine ışık tutan ve Kore Savaşı’nda görev yapan Türk askerlerinin hatırasını bugüne taşıyan son derece kıymetli belgeler ve emanetler Erzurum’da gün yüzüne çıkarıldı. Buluntular, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir tarafından yürütülen arşiv çalışmaları sırasında tespit edildi.

Koleksiyonun içeriği ve tarihî değer

Araştırmacı Taner Özdemir, bulunan koleksiyonun yalnızca kişisel hatıralardan ibaret olmadığını; Türkiye’nin Kore Savaşı’ndaki askerî varlığını ve Mehmetçiğin cephedeki yaşamını belgeleyen birinci el kaynaklar taşıdığını belirtti. Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Koleksiyon içerisinde, Zihni Ezine adına düzenlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı, 8. Kore Türk Tugayı’na ait sancak, madalya, üniforma arması ve çeşitli askerî kişisel eşyalar yer alıyor. Zihni Ezine’ye ait nüfus hüviyet cüzdanı, dönemin resmî belge dili, kullanılan mühürler, kayıt sistemi ve el yazılarıyla dikkat çekiyor. Kimlikte yer alan bilgiler, Kore’ye sevk edilen bir Türk askerinin sivil hayattan askerî hayata geçiş sürecini tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Bu yönüyle belge, yalnızca bir kimlik evrakı değil; aynı zamanda dönemin idarî ve askerî uygulamalarını yansıtan önemli bir tarih vesikası olma özelliği taşıyor."

Madalyalar, arma ve sancak: Cepheden gelen izler

Özdemir, koleksiyondaki madalyanın Zihni Ezine’nin Kore Cephesi’nde verdiği hizmetin somut bir nişanesi olduğunu vurguladı. Koleksiyonda yer alan madalyanın kurdelesindeki yıpranma ve metal yüzeyindeki izlerin, ödülün ötesinde savaş şartlarında gösterilen fedakârlığın sessiz tanıkları olduğunu söyledi.

"Üzerinde \"TÜRK\" ibaresi ve ay-yıldız bulunan askerî arma ise, Türk askerinin cephede taşıdığı kimliğin ve mensubiyet bilincinin güçlü bir sembolü olarak dikkat çekiyor. Üniformaya dikilerek taşındığı anlaşılan bu arma, binlerce kilometre uzaklıkta dahi Türk askerinin millî kimliğini muhafaza ettiğini ortaya koyuyor."

En çarpıcı parçalardan biri ise, üzerinde "1957-1958 8. KORE TÜRK TUGAYI" ifadesi yer alan kırmızı zeminli sancak. Bu sancak, Zihni Ezine’nin görev yaptığı tugayın Kore’deki hizmet dönemini doğrudan belgeleyen nadir bir hatıra niteliği taşıyor.

Tarihî hafıza ve koruma gerekliliği

Uzmanlar, Taner Özdemir tarafından ortaya çıkarılan ve Zihni Ezine’ye ait olduğu tespit edilen bu şahsî askerî emanetlerin, bireysel hatıraların ötesinde bir anlam taşıdığına dikkat çekiyor. Bu belgeler; Türkiye’nin Kore Savaşı’ndaki rolünü, askerî organizasyon yapısını ve Mehmetçiğin cephe gerisindeki hayatını anlamak açısından son derece kıymetli birincil arşiv belgeleri olarak değerlendiriliyor.

Ortaya çıkarılan materyaller, Kore Savaşı’nda görev yapan Türk askerlerinin fedakârlığını bir kez daha hatırlatırken; Zihni Ezine şahsında bir neslin taşıdığı sorumluluk, vatan bilinci ve tarihî hafızanın korunması adına önemli bir kazanım olarak görülüyor. Söz konusu materyallerin kayıt altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği vurgulanıyor; ayrıca akademik çalışmalara kaynaklık edecek birer belge niteliği taşıdığı belirtiliyor.

