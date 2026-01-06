Kotanlı: "Memurun ve emeklinin gerçeği TÜİK’ten büyüktür"

AL-KON'dan sert tepki

Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (AL-KON) Genel Başkan Yardımcısı ve Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, enflasyon rakamlarına yönelik yazılı açıklama yaptı.

"Memurun ve emeklinin gerçeği TÜİK’ten büyüktür"

Kotanlı, ekonomik veriyi eleştirmenin amacının kırılan umutları, gasp edilen alın terini ve kâğıt üzerinde yok sayılan hayatları görünür kılmak olduğunu vurguladı.

"Milyonlarca memurun, emeklinin ve dar gelirlinin hakları çarpıtılan rakamlarla örtbas edilmeye çalışılarak ekonomik gerçekleri görmemek aldatmacadan başka bir şey olamaz. TÜİK’in Rakamları memur ve emeklinin cüzdanına sığmıyor artık. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK uzun süredir halkın gerçeklerinden kopmuş, sokağın sesine sağır, sofradaki yangına kör bir tutum sergilemektedir. Çarşıda, pazarda, markette her gün değişen etiketler memur ve emeklinin canını yakarken; TÜİK’in açıkladığı steril rakamlar artık bir istatistik değil, bir illüzyon haline gelmiştir. Kendi hayal dünyalarında oluşturdukları bu "pembe tablolarla" sadece kendilerini kandırmıyorlar; milyonlarca memurun ve emeklinin sofrasındaki ekmeği eksiltiyorlar. Emeklinin ahı, memurun hakkı masada kalamaz bu ülkede yıllarca dirsek çürüten memurlarımız ve ömrünü bu vatana hizmete adamış emeklilerimiz, birer "istatistik nesnesi" değildir. Açıklanan bu sanal rakamlar üzerinden yapılan maaş artışları bir zam değil bir yoksullaştırma operasyonudur"

Mehmet Zülfikar Kotanlı, memur ve emeklinin ay sonunu planlayamamanın, kirasını ödeyememenin ağırlığı altında ezildiğini belirterek, "Sanal rakamlarla belirlenen maaş artışları bu insanların hayat standartlarını iyileştirmek bir yana, onları derin bir yoksulluğun ve çaresizliğin kucağına itmektedir. Bu bir vebal meselesidir İnsanların alım gücünü yok ederek sofrasındaki katığı eksilterek büyüme gerçekleşmez" dedi.

"Çarşıdaki, pazardaki ve marketteki yangın yüzde 100’leri aşmışken TÜİK’in masa başında belirlediği rakamlar halkın gerçeğiyle dalga geçmekten öteye gitmemektedir. Bu verilerle kendini kandıranlar, aslında toplumun vicdanını ve geleceğini yaralamaktadır. Hakikatten kaçarak adalet ve refah inşa edilemez. Milyonlarca insanın rızkını gerçek dışı verilerle budamak sadece ekonomik bir hata değil, ağır bir vebaldir gerçeklerin üzeri örtülemez gerçek rakamlar market poşetlerinin her geçen gün azalmasıdır, ödenemeyen faturalar, ertelenen hayallerdir. TÜİK’in rakamları ne derse desin; emeklinin, memurun ve işçinin cüzdanı yalan söylemez. Rakamlar sizin olabilir, ama hakikat memurun, emeklinin ve dar gelirlinindir."

Kotanlı açıklamasında, gerçekçi verilerle adalet ve refahın sağlanması gerektiğini; aksi takdirde mevcut yaklaşımın milyonlarca insanı daha da yoksullaştıracağını kaydetti.

ADALET VE LİYAKATLİ SENDİKALAR KONFEDERASYONU (AL-KON) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE DEMOKRAT BÜRO ÇALIŞANLARI SENDİKASI GENEL BAŞKANI MEHMET ZÜLFİKAR KOTANLI; ENFLASYON RAKAMLARI İLE İLGİLİ YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMADA; "MEMURUN VE EMEKLİNİN GERÇEĞİ TÜİK’TEN BÜYÜKTÜR" DEDİ.