Kozlu'da 8 Maden Şehidi Dualarla Anıldı — TTK Kozlu Anma Töreni

Kozlu'da 8 Maden Şehidi Dualarla Anıldı

TTK Kozlu Müessesesinde anma töreni

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde, 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı ocakta meydana gelen kazada hayatını kaybeden 8 maden şehidi, kazanın yıl dönümünde düzenlenen törenle dualarla anıldı.

Sendika Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, törende yaptığı konuşmada, 7 Ocak 2013 tarihindeki kazada şehit düşen işçileri rahmetle andıklarını belirtti.

Tören kapsamında Kuran-ı Kerim okunarak şehit madenciler ve tüm şehitler için dualar edildi. Duaların ve anmanın ardından program sona erdi.

Uzunmehmet Kuyu başında gündüz vardiyası öncesi düzenlenen törene, sendika yetkililerinin yanı sıra TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Kadir Dalkılıç, İşletme Müdürü Osman Soylu ile çok sayıda madenci katıldı.

