KPSS puanı 55-57-60 olana iş fırsatı! TÜİK mülakatla personel alımına start verdi

Başkanlık çeşitli pozisyonlar için memur alımı yapıyor. Güncel online kayıt sürecini, koşullarını ve tüm detayları sizler için hazırladık. Bu kapsamda; Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni, İnşaat Teknolojisi Teknisyeni, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni ile Destek Personeli “Temizlik Görevlisi” ile birlikte anketör personel alımının başvuruları başlatılmıştır.

Mülakat ile 28 anketör, KPSS puanı ile mülakat olmadan 22 Destek Personeli “Temizlik Görevlisi ve 5 Teknisyen olmak kaydıyla toplam 55 pozisyon şu şekilde:





10 Kadın/Erkek Anketör alımı.

10 Kadın Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı.

2 Erkek Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı.

3 Erkek Teknisyen (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) alımı.

1 Erkek Teknisyen (İnşaat Teknolojisi) alımı.

1 Erkek Teknisyen (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) alımı.

1 Kadın/Erkek Anketör alımı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü.

1 Kadın/Erkek Anketör alımı Edirne Bölge Müdürlüğü.

1 Kadın/Erkek Anketör alımı Gaziantep Bölge Müdürlüğü.

3 Kadın/Erkek Anketör alımı Hatay Bölge Müdürlüğü.

5 Kadın/Erkek Anketör alımı İstanbul Bölge Müdürlüğü.

2 Kadın/Erkek Anketör alımı Kars Bölge Müdürlüğü.

2 Kadın/Erkek Anketör alımı Malatya Bölge Müdürlüğü.

2 Kadın/Erkek Anketör alımı Siirt Bölge Müdürlüğü.

1 Kadın/Erkek Anketör alımı Van Bölge Müdürlüğü.

2 Kadın/Erkek Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı Hatay Bölge Müdürlüğü.

2 Kadın/Erkek Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı İstanbul Bölge Müdürlüğü.

1 Kadın/Erkek Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı İzmir Bölge Müdürlüğü

1 Kadın/Erkek Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı Kastamonu Bölge Müdürlüğü.

1 Kadın/Erkek Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı Kars Bölge Müdürlüğü.

1 Kadın/Erkek Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı Konya Bölge Müdürlüğü.

1 Kadın/Erkek Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı Nevşehir Bölge Müdürlüğü.

1 Kadın/Erkek Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı Van Bölge Müdürlüğü.

"Kamu memur alımı başvuru bilgileri"

Başvuru için Kamu Hizmeti Kanununda belirtilen şartları taşımanız, askerlik hizmetini tamamlamamış olmanız veya T.C. Vatandaş olmanız ve 2022 KPSS puanına sahip olmanız gerekmektedir.

"Sözleşmeli çalışanlar için işe alım belgeleri standartları"

Anketör alımına yönelik statistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezuniyet, KPSS 70 puanı alabilmek için 30 yaşının altında olmak gerekmektedir.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımına yönelik lise diplomasına sahip olmak, KPSS'nin 55 olması ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır.

TEKNİSYEN (Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme) alımına yönelik liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezuniyet KPSS 60 puanını almak ve 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Teknisyen (İnşaat Teknolojisi) alımına yönelik liselerin İnşaat Teknolojisi alanından mezuniyet, KPSS 60'ı tamamlamak ve 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Teknisyen (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) alımına yönelik liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezuniyet, KPSS puanının 60 olması ve 35 yaşının altında olmanız gerekmektedir.