KPSS puanı 60 ve üzeri olanlara çalışma fırsatı! Personel alımı başladı

Sason ilçesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), kadrosunu güçlendirmek amacıyla Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi pozisyonlarında yeni personel alımı başlattı. İlan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve belirli şartları sağlayan adayları kapsıyor.

Başvuru sürecinde adaylardan istenen şartlar arasında; 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak, askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak gibi kriterler bulunuyor. Adayların ayrıca 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.





Başvuruların kabul edilebilmesi için adayların belge sunumunu da eksiksiz olarak yapmaları gerekiyor. Kimlik belgesi fotokopisi, adli sicil belgesi, sağlık raporu, diploma aslı veya noter onaylı örneği, ehliyet, vesikalık fotoğraflar, bilgisayar sertifikası ve KPSS sonuç belgesi gibi belgeler başvuru sürecinde istenmektedir.

Başvuruların tamamen online olarak yapıldığı süreçte, adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları ve istenilen belgeleri 29 Mayıs 2024 saat 17:00'ye kadar şahsen vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru adresi olarak Sason Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı gösterilmiştir. Adaylar, başvuru süreci ve detayları için vakfın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.