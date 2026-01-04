Kulp’ta 7 Günlük Kar Yağışı Çiftçiye Umut Verdi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaklaşık 7 gün aralıksız süren yoğun kar yağışı, son yılların kuraklık sorunuyla boğuşan bölgedeki buğday ve arpa ekili alanları için umut oldu.

İlçede kaydedilen yağış, yetkililer ve çiftçiler tarafından son 15–20 yılın en yoğun yağışlarından biri olarak değerlendirildi ve ekili araziler için önemli bir su kaynağı oluşturdu.

Don Riskini Azaltıp Toprağı Nemlendirdi

Kulp’un kırsal mahallelerinde ekinler, Aralık ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle erken boy atmış ve çiftçiler don endişesi yaşamıştı. Etkili olan kar yağışının toprağı doğal olarak yalıtarak ürünleri soğuktan koruduğu ve toprağın nem dengesini güçlendirdiği belirtildi.

Son yıllarda yağış yetersizliği nedeniyle verim kaybı yaşayan kırsal köylerde bu yıl için beklentilerin yeniden yükseldiği aktarıldı.

Çiftçiler Umutlu

Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi’nde geçimini tarımla sağlayan çiftçi Arden Taş, kar yağışının kendileri için umut olduğunu söyledi. Taş, "Son yıllarda kuraklıktan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu yıl ekinler erken çıktı, don olur diye tedirgindik. Yağan kar hem ekinleri korudu hem de toprağı suya doyurdu. İnşallah bereketli bir sezon olur" dedi.

