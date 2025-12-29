Kulp’ta gizli buzlanma trafiği kilitledi: Araçlar yolda kaldı, eğitim tatil

Kulp’ta yoğun kar ve gizli buzlanma ulaşımı aksattı

Vatandaşların dayanışması dikkat çekti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi merkezinde etkili olan kar yağışı, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülen gizli buzlanma nedeniyle ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolların beyaza büründüğü ilçede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yeni Mahalle Diyarbakır Caddesi başta olmak üzere birçok noktada araçların kayarak yolda kaldığı gözlendi. Trafikte ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı; diğer vatandaşlar ise yolda kalan araçları iterek harekete geçirmeye çalıştı.

Beyaz örtüyle kaplanan cadde ve sokaklarda yayalar da yürümekte zorlandı. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yetkililer, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaştığını, bazı kırsal yolların zaman zaman kapandığını bildirdi. Belediye ekipleri ise aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

