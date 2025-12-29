DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Kulp’ta gizli buzlanma trafiği kilitledi: Araçlar yolda kaldı, eğitim tatil

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kar yağışı ve gizli buzlanma ulaşımı aksattı; araçlar yolda kaldı, vatandaşlar yardım etti, eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:05
Kulp’ta gizli buzlanma trafiği kilitledi: Araçlar yolda kaldı, eğitim tatil

Kulp’ta yoğun kar ve gizli buzlanma ulaşımı aksattı

Vatandaşların dayanışması dikkat çekti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi merkezinde etkili olan kar yağışı, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülen gizli buzlanma nedeniyle ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolların beyaza büründüğü ilçede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yeni Mahalle Diyarbakır Caddesi başta olmak üzere birçok noktada araçların kayarak yolda kaldığı gözlendi. Trafikte ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı; diğer vatandaşlar ise yolda kalan araçları iterek harekete geçirmeye çalıştı.

Beyaz örtüyle kaplanan cadde ve sokaklarda yayalar da yürümekte zorlandı. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yetkililer, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaştığını, bazı kırsal yolların zaman zaman kapandığını bildirdi. Belediye ekipleri ise aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE GİZLİ BUZLANMA, İLÇE MERKEZİNDE ULAŞIMI...

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE GİZLİ BUZLANMA, İLÇE MERKEZİNDE ULAŞIMI AKSATTI. ARAÇLAR YOLDA KALDI, VATANDAŞLAR BİRBİRİNE YARDIM ETTİ, EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE GİZLİ BUZLANMA, İLÇE MERKEZİNDE ULAŞIMI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı
2
Mazıdağı'nda Yoğun Kar ve Tipi Ulaşıma Engel Oldu
3
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Karla Mücadele 04.00'te Başladı
4
Kütahya Belediyesi 7 Gün 24 Saat Kış Mesaisinde: Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları
5
Adana'da Arazi Çöplüğe Döndü: Belediyeden de Çöp İddiası
6
Yunak’ta Mevsimin İlk Karı: İlçe Beyaza Büründü
7
Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı: Okullara Öğleden Sonra Tatil

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı