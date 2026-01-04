Kulp'ta Kar Güneş Panellerini Vurdu

Kırsal mahallelerde enerji üretimi kar ve güneş yetersizliğinden olumsuz etkilendi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kışın sert geçmesi nedeniyle ulaşım, elektrik ve su başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalıyor.

Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve güneşli günlerin azalması, çatılara kurulu güneş panellerini kullanan aileleri zor durumda bıraktı.

Çatılarda bulunan panellerin karla kaplanması nedeniyle enerji üretiminin düştüğü ve panellerin sık sık temizlenmesi gerektiği yetkililer ve vatandaşlar tarafından bildirildi.

Anıl Erdem konuyla ilgili, "Kendi imkanlarımla evimin çatısına kurduğum güneş panelleri sayesinde elektrik ihtiyacımızı karşılıyorduk. Ancak bu yıl kar çok fazla yağdı. Paneller sürekli karla kaplanıyor, her gün çıkıp temizlemek zorunda kalıyoruz. Güneş de yeterli olmayınca elektrik üretimi ciddi şekilde düşüyor" dedi.

Vatandaşlar, kış koşullarının getirdiği bu olumsuzlukların sürdüğünü belirterek çözüm ve destek beklentisini dile getiriyor.

