Kulp'ta Kar Güneş Panellerini Vurdu

Diyarbakır Kulp kırsalında yoğun kar ve azalan güneş ışığı, çatılardaki güneş panellerinin verimini düşürdü; vatandaşlar panelleri sık sık temizlemek zorunda kalıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:56
Kırsal mahallelerde enerji üretimi kar ve güneş yetersizliğinden olumsuz etkilendi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kışın sert geçmesi nedeniyle ulaşım, elektrik ve su başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalıyor.

Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve güneşli günlerin azalması, çatılara kurulu güneş panellerini kullanan aileleri zor durumda bıraktı.

Çatılarda bulunan panellerin karla kaplanması nedeniyle enerji üretiminin düştüğü ve panellerin sık sık temizlenmesi gerektiği yetkililer ve vatandaşlar tarafından bildirildi.

Anıl Erdem konuyla ilgili, "Kendi imkanlarımla evimin çatısına kurduğum güneş panelleri sayesinde elektrik ihtiyacımızı karşılıyorduk. Ancak bu yıl kar çok fazla yağdı. Paneller sürekli karla kaplanıyor, her gün çıkıp temizlemek zorunda kalıyoruz. Güneş de yeterli olmayınca elektrik üretimi ciddi şekilde düşüyor" dedi.

Vatandaşlar, kış koşullarının getirdiği bu olumsuzlukların sürdüğünü belirterek çözüm ve destek beklentisini dile getiriyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

