Kulp'ta kış sertleşti: Sis ve kar ulaşımı etkiledi

Kulp'ta kış sert etkisini gösterdi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis görülürken, öğle saatlerine doğru karla karışık yağış etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü ve ilçe genelinde soğuk hava dalgası devam ediyor.

Yetkililer, çatılarda biriken kar kütlelerinin düşme tehlikesine karşı vatandaşları bilgilendirerek özellikle bina girişleri ve dar sokaklar için dikkatli olunmasını istedi. Sabah saatlerinde görüş mesafesinin kapanmasına yol açan sis sürücüleri zorladı.

Karla mücadele sürüyor

Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçe kırsalındaki mezra yollarında temizleme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının yer yer araç boyunu aştığı görüldü. İş makineleriyle açılan yollarda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

İlçe sakinlerinden Mahmut Sevinç, konu hakkında şunları söyledi: "Son yılların en yağışlı kışını yaşıyoruz. Baharın da güzel geçeceğini umut ediyoruz. Su kaynaklarımız kurumuştu, bu yağışlarla eskisi gibi yeniden canlanacağını düşünüyoruz".

Kulp merkezinde çatı saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu; meteorolojik uyarılar ve belediye duyuruları doğrultusunda halkın tedbirli olması isteniyor.

