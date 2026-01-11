Kulp'ta kış sertleşti: Sis ve kar ulaşımı etkiledi

Kulp’ta sabah yoğun sis, öğlede karla karışık yağış etkili oldu; belediyeler kırsalda yol açma çalışması yapıyor, vatandaşlar çatılardaki kar tehlikesi konusunda uyarıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:25
Kulp'ta kış sertleşti: Sis ve kar ulaşımı etkiledi

Kulp'ta kış sert etkisini gösterdi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis görülürken, öğle saatlerine doğru karla karışık yağış etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü ve ilçe genelinde soğuk hava dalgası devam ediyor.

Yetkililer, çatılarda biriken kar kütlelerinin düşme tehlikesine karşı vatandaşları bilgilendirerek özellikle bina girişleri ve dar sokaklar için dikkatli olunmasını istedi. Sabah saatlerinde görüş mesafesinin kapanmasına yol açan sis sürücüleri zorladı.

Karla mücadele sürüyor

Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçe kırsalındaki mezra yollarında temizleme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının yer yer araç boyunu aştığı görüldü. İş makineleriyle açılan yollarda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

İlçe sakinlerinden Mahmut Sevinç, konu hakkında şunları söyledi: "Son yılların en yağışlı kışını yaşıyoruz. Baharın da güzel geçeceğini umut ediyoruz. Su kaynaklarımız kurumuştu, bu yağışlarla eskisi gibi yeniden canlanacağını düşünüyoruz".

Kulp merkezinde çatı saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu; meteorolojik uyarılar ve belediye duyuruları doğrultusunda halkın tedbirli olması isteniyor.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE SİS BASTI, ÖĞLEYE DOĞRU KARLA KARIŞIK YAĞIŞ...

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE SİS BASTI, ÖĞLEYE DOĞRU KARLA KARIŞIK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERDİ. BELEDİYELER KIRSALDA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN, ÇATILARDA BİRİKEN KAR KÜTLELERİ İÇİN VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE SİS BASTI, ÖĞLEYE DOĞRU KARLA KARIŞIK YAĞIŞ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Domuz Sürüleri Şehir Merkezini Mesken Tuttu
2
Erzurum'da 71 Öğrencinin Hafızlık Gururu
3
Ölüdeniz’in Rengi Değişti: Sağanak Kahverengi Su Getirdi
4
Osmangazi95: Osmangazi Belediyesi'nden Anne ve Bebeklere Erken Çocukluk Desteği
5
Kırklareli'de Pazar Sabah Namazı Buluşması: Vali Uğur Turan İstasyon Mahallesi Ulu Camii'nde
6
Kulp'ta kış sertleşti: Sis ve kar ulaşımı etkiledi
7
Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Hasan Bayram 26 Yıldır Güven Tazeledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları