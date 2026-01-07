Kulp’ta Yoğun Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen haftaki yoğun kar yağışı, ilçe merkezi ve kırsal alanları beyaza bürüyerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:47
Diyarbakır’ın Kulp ilçesi beyaza büründü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında ilçe merkezi ile kırsal mahalleler beyaza büründü. Soğuk havaya rağmen oluşan kar örtüsü vatandaşlara kartpostallık manzaralar sundu.

Günler süren kar yağışı yaşamı zorlaştırırken, aynı zamanda doğal olarak eşsiz görüntüler oluşturdu. İlçe merkezi, kırsal mahalleler, dağlık alanlar ve tarım arazileri kalın bir kar tabakasıyla kaplandı.

Karla birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan gün doğumu ve gün batımı manzaraları ilçe sakinlerinin ilgisini çekti. Beyaza bürünen vadiler, tepeler ve yerleşim alanları adeta fotoğraf tutkunlarını cezbetti.

İlçe merkezinde ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer etkili seviyelere ulaştığı gözlemlendi. Kırsal bölgelerde yürütülen karla mücadele çalışmaları sürerken, vatandaşlar cep telefonlarıyla bu eşsiz görüntüleri kaydetti.

Musa Yıldız adlı ilçe sakini, bölgedeki kar yağışını değerlendirirken şunları söyledi: "En son bu kadar yoğun kar yağışını 1992 yılında hatırlıyorum. Aradan geçen yıllarda kar yağdı ama bu kadar etkili olmamıştı. İlçe merkezinin ve köylerin tamamen karla kaplanması çok güzel bir görüntü oluşturdu. Kar berekettir, yağsın ve daha fazla yağsın".

