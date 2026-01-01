DOLAR
Kulu'da 2025'te 485 Çift Evlendi — 2024-2025 Resmî Nikâh Rakamları

Konya'nın Kulu ilçesinde 2024'te 540, 2025'te 485 çift resmî nikâhla evlendi; nikâh işlemleri mevzuata uygun şekilde yürütüldü.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:45
Kulu'da 2024-2025 Resmî Nikâh Rakamları Açıklandı

Evlendirme Müdürlüğü verileri paylaşıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde Evlendirme Müdürlüğü tarafından 2024 ve 2025 yıllarında kıyılan resmî nikâh sayılarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Kulu İlçe Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2024 yılı içerisinde 540 çift resmî nikâh ile dünya evine girerken, 2025 yılında 485 çift evlendi.

Evlendirme Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler çerçevesinde, yıl boyunca başvuruda bulunan çiftlerin nikah işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildi.

Yetkililer, evlenen tüm çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

