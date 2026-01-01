Kulu'da 2025'te 485 Çift Evlendi — 2024-2025 Resmî Nikâh Rakamları

Kulu'da 2024-2025 Resmî Nikâh Rakamları Açıklandı
Evlendirme Müdürlüğü verileri paylaşıldı
Konya’nın Kulu ilçesinde Evlendirme Müdürlüğü tarafından 2024 ve 2025 yıllarında kıyılan resmî nikâh sayılarına ilişkin veriler paylaşıldı.
Kulu İlçe Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2024 yılı içerisinde 540 çift resmî nikâh ile dünya evine girerken, 2025 yılında 485 çift evlendi.
Evlendirme Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler çerçevesinde, yıl boyunca başvuruda bulunan çiftlerin nikah işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildi.
Yetkililer, evlenen tüm çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.
KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE EVLENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2024 VE 2025 YILLARINDA KIYILAN RESMÎ NİKÂH SAYILARINA İLİŞKİN VERİLER PAYLAŞILDI.