Muş'ta Yoğun Kar: 345 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta yoğun kar yağışı sonucu 345 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor; vatandaşlar uyarıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:23
Ulaşımda aksama ve yol açma çalışmaları sürüyor

345 köy yolu, Muş'ta etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin öncelikli olarak mahsur kalan vatandaşların ve hasta bulunan köy yollarında çalışma yürüttüğü bildirildi. Acil durumlara göre planlanan çalışmalar kapsamında bazı köy yolları ulaşıma açılırken, kapalı olan diğer güzergâhlarda yol açma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerin sahadaki yoğun mesaisinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan 'zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve yapılan uyarılara dikkat etmelerini' istedi.

