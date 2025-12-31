Kürşat Bozkurt'tan Ertuğrulgazi ve Şeyh Edebali Türbe Ziyareti

Atama ve ilk ziyaretler

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Kürşat Bozkurt, göreve başlamasının ardından ilk olarak tarihi türbelere ziyarette bulundu.

29 Kasım 2025 tarihli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı ve Resmi Gazete'de yayınlanan kararla atanan Kürşat Bozkurt, ziyaret kapsamında önce Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti. Ertuğrulgazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Kayı Boyu aşireti lideridir; türbe Söğüt'te yer almaktadır.

Ardından devletin manevi kurucusu ve Osmangazi'nin kayınpederi olan Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden İl Müdürü Bozkurt, ziyaretlerde tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı.

Kürşat Bozkurt, il turizmini geliştirmek için hemen çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

İL MÜDÜRÜ BOZKURT'DAN ERTUĞRULGAZİ VE ŞEYH EDEBALİ TÜRBELERİNE ZİYARET