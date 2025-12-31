DOLAR
Kürşat Bozkurt'tan Ertuğrulgazi ve Şeyh Edebali Türbe Ziyareti

Kürşat Bozkurt, 29 Kasım 2025 tarihli atama sonrası Ertuğrulgazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret ederek il turizmini geliştirme sözü verdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:38
Atama ve ilk ziyaretler

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Kürşat Bozkurt, göreve başlamasının ardından ilk olarak tarihi türbelere ziyarette bulundu.

29 Kasım 2025 tarihli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı ve Resmi Gazete'de yayınlanan kararla atanan Kürşat Bozkurt, ziyaret kapsamında önce Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti. Ertuğrulgazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Kayı Boyu aşireti lideridir; türbe Söğüt'te yer almaktadır.

Ardından devletin manevi kurucusu ve Osmangazi'nin kayınpederi olan Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden İl Müdürü Bozkurt, ziyaretlerde tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı.

Kürşat Bozkurt, il turizmini geliştirmek için hemen çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

