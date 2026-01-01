Kurtalan'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Otomobili Kullanılamaz Hale Getirdi

Kurtalan'da çatıdan düşen kar otomobili kullanılamaz hale getirdi

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Tekel Mahallesi'nde, çatıda biriken kar kütlesinin park halindeki bir otomobilin üzerine düşmesi sonucu araç büyük zarar gördü.

Olayın ayrıntıları

Çatıdan düşen yoğun kar nedeniyle aracın ön camı kırıldı, tavanı çöktü ve hava yastıkları patladı. Olay sonrasında araç kullanılamaz hale geldi. O sırada araçta kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Mahalleliler yetkililerden önlem istedi

Mahalle sakinleri, yoğun kar yağışının ardından çatılarda biriken karların tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden tedbir alınmasını talep etti.

