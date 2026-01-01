DOLAR
Kurtalan’da Köye İnen Kurt Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kar nedeniyle yiyecek arayan bir kurt akşam saatlerinde köye inerek güvenlik kamerasına yansıdı; köylüler tedirgin oldu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:38
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kar yağışı sonrası yerleşime inen kurt, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı bir köyde, akşam saatlerinde yerleşim yerine inen bir kurt, köylüler arasında tedirginliğe neden oldu.

Kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen kurt, köy içinde bir süre dolaştı. O anlar, köyde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kurdun yerleşim alanına kadar indiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor. Olay, köy sakinleri tarafından endişeyle karşılandı.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

