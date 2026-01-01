Kurtalan’da Köye İnen Kurt Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kar yağışı sonrası yerleşime inen kurt, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı bir köyde, akşam saatlerinde yerleşim yerine inen bir kurt, köylüler arasında tedirginliğe neden oldu.

Kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen kurt, köy içinde bir süre dolaştı. O anlar, köyde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kurdun yerleşim alanına kadar indiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor. Olay, köy sakinleri tarafından endişeyle karşılandı.

