Kurtlar Yerleşimlere İniyor: Kontrolsüz Gıda Atıkları ve Bilinçsiz Avlanma

Son dönemde birçok bölgede kurtların yerleşim yerlerine yaklaşması artan bir trend olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, kış şartlarının sertleşmesi, şehirleşme, kontrolsüz gıda atıkları ve bilinçsiz avlanma nedeniyle doğal besin kaynaklarının azalmasının kurtları insan yaşamına yaklaştırdığını belirtiyor.

Uzman Görüşü: Nedenler ve Ekosistemdeki Bozulma

Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi, konuya ilişkin değerlendirmesinde bu durumun birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Yurdakul, "Burada önemli olan iki faktör tavşan ve yaban domuzu sayısının azalmasıdır. Bir diğer etkense şehirleşmenin çok hızlı bir şekilde dağınıklık göstermesidir. Bu da kurtların av sahalarının daralmasına sebep oluyor. Sebebi de ekosistemin bozulmasıdır" dedi.

Gıda Atıkları ve Bilinçsiz Beslemeler

Yurdakul, kurtların yerleşim alanına inme sebeplerini daha ayrıntılı anlattı: "Öncelikle kurtların yerleşim alanında gözükmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi kış şartlarının çok çetin geçmesi. Bu sene eski senelere göre kış şartları yoğun geçiyor. Bir diğer önemli nokta hayvanseverlerimizin yaptığı beslenme desteğidir. Çevresine gelişigüzel sakatat, tavuk parçaları ve mezbaha atıklarının konulmasıdır. Çünkü yaban hayvanlarını çektiği gibi kurtları da çekiyor. Kurtlar daha sonra o bölgeyi besin kaynağı olarak görüyorlar. Besin kaynağı orada bulamadıklarında da daha merkeze ineceklerdir. Merkez dediğimiz yerlerde atık gıdaların bulunduğu piknik gibi alanlardır. Bu tabi en önemli faktörlerden bir tanesidir. Bir diğer faktör ise bilinçsiz avlanmadır. Kurtlar, tabiatta yaban domuzu döngüsünü bir dengede tutar. Özellikle köyde hayvancılık yapanlara yönelik, köydeki vatandaşımız bilinçsizce yaban domuzu avı yaparak sayıyı da azaltıyor".

Riskler ve Öneriler

Prof. Dr. Yurdakul, yerleşimlere inen kurtların aç kaldıklarında insanlara saldırabileceğine dikkat çekti: "Tavşan, kurtlar için çok güzel ve küçük besin kaynağıdır. Bu hayvanların sayısının azalması da kurtların aç kalmasına neden olacağı için kurtların, yerleşim yerlerine inmelerine sebep oluyor. Burada önemli olan iki faktör tavşan ve yaban domuzu sayısının azalmasıdır. Bir diğer etkense şehirleşmenin çok hızlı bir şekilde dağınıklık göstermesidir. Bu da kurtların av sahalarının daralmasına sebep oluyor. Sebebi de ekosistemin bozulmasıdır. Bu durum tabi ki normalleşiyor. Örneğin Norveç’e baktığımız zaman kutup ayısı halk ile iç içe yaşıyor. Bizim burada yapabileceğimiz en önemli etken yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik belirli alanlar oluşturup, gıdalarını bırakırsak hayvanlar artık merkeze gelmekten vazgeçerler. Kurt sürüsünü gördükleri zaman vatandaşın yetkililere haber vermekten başka yapabilecekleri herhangi bir şey yoktur. Haricinde kurtlar insanlara saldıran canlılar değillerdir. Kurtlar aç kaldıkları zaman saldırır. Kurt’a besin kaynağı verilirse alışır. Eğer kurda verilen besinler geri çekilirse, agresif hareketler sergileyecektir. Çünkü kurt normalde tehlike sezmediği canlılara saldırmaz. En başta da söylediğim gibi gıdaları yerleşim yerlerinden uzağa bırakarak o bölgedeki hayvanların aç kalmamasını sağlamalıyız".

Uzmanlar, çözüm için doğru atık yönetimi, kontrollü avlanma politikaları ve yaban hayvanlarının beslenmesi için belirlenen alanların oluşturulmasının önemine işaret ediyor. Vatandaşlara düşen en önemli görev ise gıda atıklarını gelişi güzel bırakmamak ve kurt sürüsü görüldüğünde yetkilileri haberdar etmek olarak öne çıkıyor.

