Kurubaş Geçidi'nde Kar ve Sis Trafiği Aksatıyor

Van'da sabah başlayan kar ve sis, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ve 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde ulaşımı güçleştiriyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:43
Van-Hakkari kara yolunda görüş mesafesi düştü

Van’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidinde trafiği olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı hayatı zorlaştırırken, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidinde sürücüler, sis lambalarını yakarak ilerlemekte güçlük çekiyor.

