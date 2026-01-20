Kurubaş Geçidi'nde Kar ve Sis Trafiği Aksatıyor
Van-Hakkari kara yolunda görüş mesafesi düştü
Van’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidinde trafiği olumsuz etkiliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı hayatı zorlaştırırken, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidinde sürücüler, sis lambalarını yakarak ilerlemekte güçlük çekiyor.
KURUBAŞ GEÇİDİ'NDE KAR YAĞIŞI VE SİS ETKİLİ OLUYOR