Kurubaş Geçidi'nde Tipi Sürücüleri Zorluyor

Van'da 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde etkili tipi görüşü düşürüp ulaşımı aksatıyor; sürücüler kış lastiği ve zincir konusunda uyarıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:23
Kurubaş Geçidi'nde Tipi Sürücüleri Zorluyor

Kurubaş Geçidi'nde Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Van-Hakkari karayolu, akşam saatlerinde etkileniyor

Van’da, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidinde akşam saatlerinde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Van-Hakkari karayolu üzerindeki geçitte yüksek kesimlerde tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşüyor ve ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Bazı sürücüler olumsuz hava koşulları nedeniyle güzergâhı terk edip geri dönmek zorunda kaldı.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kış lastiği ile zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

