Kurubaş Geçidi'nde Tipi Sürücüleri Zorluyor

Kurubaş Geçidi'nde Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
Van-Hakkari karayolu, akşam saatlerinde etkileniyor
Van’da, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidinde akşam saatlerinde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Van-Hakkari karayolu üzerindeki geçitte yüksek kesimlerde tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşüyor ve ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Bazı sürücüler olumsuz hava koşulları nedeniyle güzergâhı terk edip geri dönmek zorunda kaldı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kış lastiği ile zincir bulundurmaları konusunda uyardı.
VAN'DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN TİPİ, 2 BİN 225 RAKIMLI KURUBAŞ GEÇİDİ'NDE ETKİLİ OLUYOR.