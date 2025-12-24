Kuşadası Belediyesi İkiçeşmelik’te 2 bin 500 metrekare Kilit Parke Yolu Yeniliyor

Kuşadası Belediyesi İkiçeşmelik’te 2 bin 500 metrekare kilit parke döşüyor

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında İkiçeşmelik Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fen İşleri ekipleri, Damlacık Yolu Sokak'ta yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda kilit parke taşı kaplama işi yapıyor.

Çalışmanın detayları ve mahalle değerlendirmesi

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen imalat kısa sürede tamamlanacak. Proje, Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinden sonra yapılan yatırımlar sayesinde, bölgedeki alt ve üstyapıyla ilgili köklü sorunların çözümüne katkı sağlıyor.

Yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla İkiçeşmelik Mahallesi toplam 2 bin 500 metrekare yeni yola kavuşacak. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmaları memnuniyetle karşıladı ve Başkan Ömer Günel ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, altyapı ve yol yenileme çalışmalarının kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürüleceğini belirtti.

