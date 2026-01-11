Kuşadası'nda Domuz Sürüleri Şehir Merkezini Mesken Tuttu

Kuşadası merkezinde domuz sürüleri parklarda ve çöp konteynerleri civarında yiyecek arıyor; sağlık ve trafik güvenliği endişesi yaratıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:07
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:07
Kuşadası'nda Domuz Sürüleri Şehir Merkezini Mesken Tuttu

Kuşadası'nda domuz sürüleri şehir merkezinde

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şehir merkezini mesken tutan domuzlar, son günlerde sık sık parklarda ve çöp konteynerleri yanında yiyecek ararken görüntülendi.

Ege Mahallesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında evlerin arasında, yollarda, parklarda ve ana arterlerde rahatça dolaşan sürüler, mahalle sakinleri arasında tedirginlik yaratıyor.

Bu durum, hem vatandaşların sağlığını tehdit ediyor hem de zaman zaman trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Evlerin hemen önünde dolaşan sürüler, özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar için ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor.

Mahalle sakinlerinden yetkililere çağrı

Mahalle sakinleri, yaşanan bu durumun önüne geçilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların derhal çözüm bulması gerektiğini vurguluyor ve domuzların yaşam alanlarının şehir merkezi olmaması gerektiğini ifade ediyorlar.

Kuşadası’nda domuzlar şehri mesken tuttu

Kuşadası’nda domuzlar şehri mesken tuttu

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

