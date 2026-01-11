Kuşadası'nda Domuz Sürüleri Şehir Merkezini Mesken Tuttu

Kuşadası'nda domuz sürüleri şehir merkezinde

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şehir merkezini mesken tutan domuzlar, son günlerde sık sık parklarda ve çöp konteynerleri yanında yiyecek ararken görüntülendi.

Ege Mahallesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında evlerin arasında, yollarda, parklarda ve ana arterlerde rahatça dolaşan sürüler, mahalle sakinleri arasında tedirginlik yaratıyor.

Bu durum, hem vatandaşların sağlığını tehdit ediyor hem de zaman zaman trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Evlerin hemen önünde dolaşan sürüler, özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar için ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor.

Mahalle sakinlerinden yetkililere çağrı

Mahalle sakinleri, yaşanan bu durumun önüne geçilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların derhal çözüm bulması gerektiğini vurguluyor ve domuzların yaşam alanlarının şehir merkezi olmaması gerektiğini ifade ediyorlar.

Kuşadası’nda domuzlar şehri mesken tuttu