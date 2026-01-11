Kuşadası'nda Domuz Sürüleri Şehir Merkezini Mesken Tuttu

Aydın'ın Kuşadası'nda domuz sürüleri Ege Mahallesi ve kent merkezinde parklarda, sokaklarda ve çöp konteynerleri yanında yiyecek ararken görüntülendi; vatandaşlar çözüm bekliyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:11
Parklarda ve sokaklarda yiyecek arayan sürüler vatandaşları tedirgin etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son günlerde sıkça görülen domuz sürüleri, şehir merkezini mesken tutmuş durumda. Ege Mahallesi başta olmak üzere evlerin arasında, yollarda, parklarda ve ana arterlerde rahatça dolaşan sürüler, özellikle çöp konteynerleri yanında yiyecek ararken görüntülendi.

Evlerin hemen önünde dolaşan domuz sürüleri, çocuklu aileler ve yaşlılar için ciddi tedirginlik oluşturuyor. Uzmanlar ve vatandaşlar, sürülerin varlığının hem vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini hem de zaman zaman trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirtiyor.

Mahalle sakinleri, yaşanan bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, ilgili kurum ve kuruluşların derhal çözüm bulması gerektiğinin altını çizdi ve domuzların yaşam alanlarının şehir merkezi olmaması gerektiğini ifade etti.

