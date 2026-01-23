Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü

Kuşadası'nda yoğun sağanak sonrası Davutlar ve Güzelçamlı'da sel: bahçeler su altında kaldı, ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:59
İlçede etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel baskını, özellikle Davutlar Mahallesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bahçeler göle dönerken, meyve ağaçları sular altında kaldı.

Taşkının yarattığı hasar

Aydının Kuşadası ilçesi ile birlikte başta Söke olmak üzere batı ilçelerinde görülen sağanak, bölgede taşkınlara yol açtı. Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde sel sularına kapılan bazı araçlar oldu; birçok sokak ve cadde trafiğe kapandı. Deniz Caddesi üzerinde bulunan meyve bahçeleri göle dönerken, bahçeleri koruyan çitler sel sularıyla yerinden söküldü ve narenciye ve şeftali ağaçları sular altında kaldı.

Müdahale ve uyarılar

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde yoğun mesai yaparak, selin yaralarını sarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yetkililer, aralıklarla etkili olması beklenen yağışlar konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

