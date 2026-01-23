Kuşadası'nda Sel: Sevgi Plajı'nda Deniz Kahverengiye Döndü

Kuşadası'nda Sel Suları Sevgi Plajı'nda Denizi Kahverengiye Çevirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan taşkınlar, plajda yarıklar oluşturdu ve denize akan sel suları renginde belirgin değişikliğe yol açtı.

Taşkın ve Müdahale

Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde meydana gelen taşkınlarda bazı araçlar sel sularına kapılırken, birçok sokak ve cadde trafiğe kapandı. Kısa sürede olay yerine intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri, selin yol açtığı hasarı gidermek üzere çalışma başlattı.

Sevgi Plajı'nda Görüntülenen Etki

Sevgi Plajı'na doğru akan sel suları plajda yarıklar oluşturdu. Selin taşıdığı çamurun denizle karışması sonucu deniz kahverengiye döndü ve havadan çekilen görüntülerde mavi denizin kahverengi tonlara büründüğü alanlar açıkça görüldü.

Belediye ekipleri ve yetkililer, bölgedeki temizleme ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

