Kuşadası'nda Sel: Sevgi Plajı'nda Deniz Kahverengiye Döndü

Kuşadası'nda sağanak sonrası oluşan sel, Sevgi Plajı'nda denizi kahverengiye çevirdi. Belediyeler bölgedeki hasarı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:37
Kuşadası'nda Sel: Sevgi Plajı'nda Deniz Kahverengiye Döndü

Kuşadası'nda Sel Suları Sevgi Plajı'nda Denizi Kahverengiye Çevirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan taşkınlar, plajda yarıklar oluşturdu ve denize akan sel suları renginde belirgin değişikliğe yol açtı.

Taşkın ve Müdahale

Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde meydana gelen taşkınlarda bazı araçlar sel sularına kapılırken, birçok sokak ve cadde trafiğe kapandı. Kısa sürede olay yerine intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri, selin yol açtığı hasarı gidermek üzere çalışma başlattı.

Sevgi Plajı'nda Görüntülenen Etki

Sevgi Plajı'na doğru akan sel suları plajda yarıklar oluşturdu. Selin taşıdığı çamurun denizle karışması sonucu deniz kahverengiye döndü ve havadan çekilen görüntülerde mavi denizin kahverengi tonlara büründüğü alanlar açıkça görüldü.

Belediye ekipleri ve yetkililer, bölgedeki temizleme ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN TAŞKINLAR YAŞANIRKEN, PLAJDA...

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN TAŞKINLAR YAŞANIRKEN, PLAJDA YARIKLAR OLUŞTURARAK DENİZE AKAN SEL SULARI, DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN TAŞKINLAR YAŞANIRKEN, PLAJDA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı
4
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
5
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
6
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
7
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları