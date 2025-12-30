Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Filistin'e 236 bin 507 TL Destek

Bağışlar eksiksiz şekilde ilgili hesaplara yatırıldı

Kütahya Merkez Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Filistin’e destek amacıyla düzenlenen yardım kampanyasında toplam 236 bin 507 TL bağış toplandı.

Kampanya kapsamında 180 bin 507 TL nakit, 56 bin TL ise IBAN yoluyla olmak üzere toplam 236 bin 507 TL bağış yapıldı.

Okul yönetimi, toplanan bağışların ilgili kurumların hesaplarına eksiksiz ve usulüne uygun şekilde aktarıldığını duyurdu.

Okul idaresi, bu anlamlı dayanışma hareketine katkı sunan velilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, yapılan her hayrın kabul olmasını temenni etti.

