DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Filistin'e 236 bin 507 TL Destek

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Filistin kampanyasında 236 bin 507 TL toplandı; bağışlar ilgili kurum hesaplarına eksiksiz aktarıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:48
Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Filistin'e 236 bin 507 TL Destek

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Filistin'e 236 bin 507 TL Destek

Bağışlar eksiksiz şekilde ilgili hesaplara yatırıldı

Kütahya Merkez Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Filistin’e destek amacıyla düzenlenen yardım kampanyasında toplam 236 bin 507 TL bağış toplandı.

Kampanya kapsamında 180 bin 507 TL nakit, 56 bin TL ise IBAN yoluyla olmak üzere toplam 236 bin 507 TL bağış yapıldı.

Okul yönetimi, toplanan bağışların ilgili kurumların hesaplarına eksiksiz ve usulüne uygun şekilde aktarıldığını duyurdu.

Okul idaresi, bu anlamlı dayanışma hareketine katkı sunan velilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, yapılan her hayrın kabul olmasını temenni etti.

OKUL İDARESİ, BU ANLAMLI DAYANIŞMA HAREKETİNE KATKI SUNAN VELİLERE, ÖĞRETMENLERE VE ÖĞRENCİLERE...

OKUL İDARESİ, BU ANLAMLI DAYANIŞMA HAREKETİNE KATKI SUNAN VELİLERE, ÖĞRETMENLERE VE ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR EDEREK, YAPILAN HER HAYRIN KABUL OLMASINI TEMENNİ ETTİ.

KÜTAHYA AKŞEMSETTİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDEN FİLİSTİN'E 236 BİN 507 TL DESTEK

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Sibirya Soğukları: Çamaşırlar Dakikalar İçinde Dondu
2
Başkan Muhsin Dere: 2026'da Sungurlu Şahlanacak — 44.725 Ton Sıcak Asfalt
3
Hasankeyf'te Masalsı Kar Manzaraları — Batman'da Tarihi Siluet Kartpostallık
4
Kocaeli’de Ormanya ve Kuzuyayla 2025’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi çekti
5
Kars'ta Sibirya Soğukları: Termometreler Eksi 15'i Gösterdi, Çamaşırlar Buzdan Heykele Döndü
6
Çanakkale'de Yaralı Atmaca 10 Günlük Tedavinin Ardından Doğaya Salındı
7
Bayburt'ta Gökçedere Göleti Kısmen Buzlandı — Soğuklar Rekor Seviyede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları