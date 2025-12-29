DOLAR
Kütahya Belediyesi 7 Gün 24 Saat Kış Mesaisinde: Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları

Kütahya Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası tuzlama ve yol açma çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor; Başkan Eyüp Kahveci sahada inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:50
Kütahya Belediyesi 7 Gün 24 Saat Kış Mesaisinde: Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları

Kütahya Belediyesi 7 Gün 24 Saat Kış Mesaisine Başladı

Kütahya’da etkili olan kar yağışı sonrası Kütahya Belediyesi ekipleri kent genelinde kış çalışmalarını başlattı. Belediye, vatandaşların güvenli ulaşımı için sürdürdüğü çalışmalarda önceliği ana arterlere veriyor.

Karla Mücadelede Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları

Belediye ekipleri, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Karın seyrine göre küreme ve müdahale faaliyetleri planlanarak, yolların trafiğe açık tutulması için yoğun çaba harcanıyor.

Başkan Eyüp Kahveci Sahada İnceleme Yaptı

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, karın yoğun olduğu bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Kahveci, sahadaki ekiplerin her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Belediye yetkilileri, çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü ve gelişmelerin anlık olarak takip edilerek müdahalelerin yapıldığını belirtti. Yetkililer, hizmetlerin kent genelinde kesintisiz devam edeceğini ve Kütahya için görev başında olduklarını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

