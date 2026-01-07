Kütahya Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi En Üst Limitten: %120 Brüt Ödeme Kararı

Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası Sözleşmeyi En Üst Limitten İmzaladı

Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında, belediye çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendirmeyi amaçlayan Sosyal Denge Sözleşmesi en üst limitten imzalandı.

%120 Brüt Sosyal Denge Tazminatı Kararı

İmzalanan sözleşme kapsamında, kamu görevlilerine maaşlarına ilave olarak, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil olmak üzere yüzde 120’si oranında brüt Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi kararlaştırıldı.

Sözleşme, belediye çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını güçlendirmeyi hedeflerken; aynı zamanda çalışma barışına ve kurumsal verimliliğe katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi'nin belediyeye ve tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

