Kütahya Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi En Üst Limitten: %120 Brüt Ödeme Kararı

Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası, çalışanlara en üst limitten, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil %120'si oranında brüt Sosyal Denge Tazminatı ödenmesini kararlaştırdı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:59
Kütahya Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi En Üst Limitten: %120 Brüt Ödeme Kararı

Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası Sözleşmeyi En Üst Limitten İmzaladı

Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında, belediye çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendirmeyi amaçlayan Sosyal Denge Sözleşmesi en üst limitten imzalandı.

%120 Brüt Sosyal Denge Tazminatı Kararı

İmzalanan sözleşme kapsamında, kamu görevlilerine maaşlarına ilave olarak, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil olmak üzere yüzde 120’si oranında brüt Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi kararlaştırıldı.

Sözleşme, belediye çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını güçlendirmeyi hedeflerken; aynı zamanda çalışma barışına ve kurumsal verimliliğe katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi'nin belediyeye ve tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDE SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ EN ÜST LİMİTTEN İMZALANDI

KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDE SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ EN ÜST LİMİTTEN İMZALANDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Su İsyanı: Elmadağ'da Kesinti ve Çamur Rengi Su
2
Macahel Geçidi'nde 10 Günlük Karla Mücadele ve Paletli Ambulans Operasyonu
3
Mihalıççık’ta Karayolunu Geçen 10 Geyik Kamerada
4
Elazığ'da 600 Parça Osmanlı Sıkma Kehribarı: 90 Bin Dolarlık Koleksiyon Tespih Oluyor
5
Solhan’da Kar Çilesi Devam Ediyor: Yollar Buz Tuttu
6
Oltu'da Kışla Canlanan Ayakkabı Tamircileri: Pençe ve Bot Talepleri Artıyor
7
Menemen Belediyesi Ayvacık’ta 130 Yıllık Sulama Sorununu Sondajla Çözdü: Damla Sulama Geliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları