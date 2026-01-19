Kütahya Belediyesi'nden Geleneksel El Sanatlarına Eğitim ve Üretim Desteği

Başkan Eyüp Kahveci, UNESCO Konağı'nda düzenlenen Iğne Oyası, Tel Kırma ve Hüsn-i Hat kurslarını ziyaret ederek eğitim ve üretime destek verdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:57
Başkan Eyüp Kahveci, kursiyerlerle bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen ve geleneksel el sanatlarını yaşatmayı amaçlayan kursları ziyaret etti.

Ziyaret, UNESCO Konağı bünyesinde gerçekleştirildi. Başkan Kahveci, İğne Oyası, Tel Kırma ve Hüsn-i Hat kurslarında eğitim gören kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve el emeği eserleri yakından inceledi.

Kursiyerlerin gösterdiği özveri ve üretkenliği takdir eden Kahveci, kültürel mirasın korunması ve geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Başkanın sözleri şöyle: "Kurslarımız sayesinde geleneksel sanatlarımız yaşatılıyor, vatandaşlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlanıyor. Bu doğrultuda eğitim ve üretim odaklı çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz"

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve kursiyerlere başarı dileklerinin iletilmesiyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

