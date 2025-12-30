DOLAR
Kütahya'da Aileler Geri Dönüşüm Yarışmasında Buluştu

Kütahya Belediyesi'nin "Ailemizde Geri Dönüşüme Önem Veriyoruz" yarışmasında aileler atıl ürünleri dönüştürdü; çocuk projeleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:43
"Ailemizde Geri Dönüşüme Önem Veriyoruz" etkinliği büyük ilgi gördü

Kütahya Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını yaymak amacıyla düzenlenen "Ailemizde Geri Dönüşüme Önem Veriyoruz" yarışması, Cumhuriyet Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik, Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı. Yarışmaya katılan aileler, evlerinde bulunan atıl ürünleri geri dönüştürerek hazırladıkları oluşturucu çalışmaları ve oluşum hikâyelerini jüriye sundu.

Özellikle çocukların çevre farkındalığını artırmaya yönelik projeler büyük beğeni topladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ailelere çeşitli ödüller takdim edildi.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda çevre bilincini güçlendiren etkinliklerin kent genelinde artarak devam edeceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

