Kütahya'da Aileler Geri Dönüşüm Yarışmasında Buluştu
"Ailemizde Geri Dönüşüme Önem Veriyoruz" etkinliği büyük ilgi gördü
Kütahya Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını yaymak amacıyla düzenlenen "Ailemizde Geri Dönüşüme Önem Veriyoruz" yarışması, Cumhuriyet Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Etkinlik, Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı. Yarışmaya katılan aileler, evlerinde bulunan atıl ürünleri geri dönüştürerek hazırladıkları oluşturucu çalışmaları ve oluşum hikâyelerini jüriye sundu.
Özellikle çocukların çevre farkındalığını artırmaya yönelik projeler büyük beğeni topladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ailelere çeşitli ödüller takdim edildi.
Kütahya Belediyesi yetkilileri, sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda çevre bilincini güçlendiren etkinliklerin kent genelinde artarak devam edeceğini ifade etti.
