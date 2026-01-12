Kütahya'da Karla Mücadele 24 Saat Devam Ediyor

Kütahya İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen 24 saat esasına göre köy yollarını ulaşıma açtı; BSK yollarda tuzlama sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:04
Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, akşam saatlerinde etkili olan ve yer yer süren kar yağışına karşı sahadaki çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Ekip ve ekipman

Merkez ilçe başta olmak üzere Kütahya'nın tüm ilçelerinde yürütülen çalışmalarda; 19 greyder, 19 pikap, 7 kar bıçaklı kamyon, 4 loader, 24 loader ve 114 personel görev alıyor.

Ulaşıma açılan yollar

Ekipler, yoğun kar yağışına rağmen Kıranşeyh-Gazelyakup arası, Alıncık Işıklar-Saraycık yolu, Çömlekçi-Saray arası, Bayramşah yolu, Lütfiye-Güllüdere yolu, Saka-Göçeri-İhsaniye yolu, Kestel yolu, Yaylababa yolu, Söğüt Yaylası köy yolu, Lütfiye köy yolu ile Domaniç ve Tavşanlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde çalışmalar yaparak köy yollarını ulaşıma açtı.

İl Özel İdaresi açıklaması

Kurumdan yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin araç ve ekipmanlarıyla aralıksız çalışmalarının neticesinde köy yollarında ulaşım sorunu bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, BSK sıcak asfalt yollarda ihtiyaç duyulan noktalarda tuzlama çalışmalarının kesintisiz olarak devam ettiği ifade edildi.

