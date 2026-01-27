Kütahya'da Şehitler ve Gaziler İçin Mevlit: Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dualar

Kütahya'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt programında şehitler ve gaziler dualarla anıldı; Başkan Eyüp Kahveci ve Asım Okat da programa katıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:47
Kütahya'da Şehitler ve Gaziler İçin Mevlit: Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dualar

Kütahya'da şehitler ve gaziler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt düzenlendi

Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğiyle, şehit ve gazilerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla bir Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt Programı gerçekleştirildi.

Program detayları ve katılımcılar

Tören, Karagöz Camii'nde öğle namazı öncesinde yapıldı. Programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualar ve anma

Programda; Ocak ayında şehit olan kahraman askerler ve polisler, vefat eden gaziler, 6-11 Ocak 1921 tarihlerinde gerçekleşen 1. İnönü Muharebesi'nde şehit düşen askerler ile ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ın ruhu için dualar edildi. Katılımcılar birlik ve beraberlik içinde şehitleri rahmet ve minnetle andı.

İkram ve değerlendirme

Mevlüt programının ardından Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlar vatandaşlara dağıtıldı. Belediye yetkilileri, milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya ve şehitlerin aziz hatırasını yaşatmaya yönelik etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.

KÜTAHYA’DA ŞEHİTLER VE GAZİLER DUALARLA ANILDI

KÜTAHYA’DA ŞEHİTLER VE GAZİLER DUALARLA ANILDI

KÜTAHYA’DA ŞEHİTLER VE GAZİLER DUALARLA ANILDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Annesiz Kalan Kuzu 'Umut' Yüksekova'da Ailenin Maskotu
2
Bolu’da Devlet Korumasındaki Çocuklara Berber ve Polisten Manevi Dokunuş
3
Büyük Menderes Nehri'ne Yağışla Can Suyu
4
Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı
5
DİSİDER Başkanı Akbaş, Diyarbakır’daki EYP’li saldırıyı kınadı
6
Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Gökkuşağı Görsel Şöleni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları