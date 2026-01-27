Kütahya'da Şehitler ve Gaziler İçin Mevlit: Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dualar

Kütahya'da şehitler ve gaziler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt düzenlendi

Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğiyle, şehit ve gazilerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla bir Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt Programı gerçekleştirildi.

Program detayları ve katılımcılar

Tören, Karagöz Camii'nde öğle namazı öncesinde yapıldı. Programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualar ve anma

Programda; Ocak ayında şehit olan kahraman askerler ve polisler, vefat eden gaziler, 6-11 Ocak 1921 tarihlerinde gerçekleşen 1. İnönü Muharebesi'nde şehit düşen askerler ile ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ın ruhu için dualar edildi. Katılımcılar birlik ve beraberlik içinde şehitleri rahmet ve minnetle andı.

İkram ve değerlendirme

Mevlüt programının ardından Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlar vatandaşlara dağıtıldı. Belediye yetkilileri, milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya ve şehitlerin aziz hatırasını yaşatmaya yönelik etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.

