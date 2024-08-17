Kütahya'nın Tavşanlı Höyük'ünde 4 Bin Yıllık Mühür Bulundu

Kütahya'da Tarih Fısıldayan Bir Keşif

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde süregelen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 4 bin yıl öncesine tarihlenen silindir şeklinde bir mühür bulundu. Bu önemli keşif, bölgenin tarihî geçmişine ışık tutuyor.

Tavşanlı Höyük: Kütahya'nın Kalbi

Havadan yapılan çekimlerde kalp şeklinde görünmesi nedeniyle 'Kütahya'nın kalbi' olarak adlandırılan Tavşanlı Höyük kazısı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan liderliğinde devam ediyor. Antik dönem yerleşim bölgesinin, Koloni Çağı'nın sonlarına doğru bir saldırıda yakılıp yıkıldığı belirlenmişti.

Ticaret Yolları ve Ekonomik Ağlar

Kazılarda ortaya çıkan mühür, Orta Anadolu'daki büyük ticaret merkezleri olan Kültepe ve Acemhöyük'tekilere benzer özellikler taşıyor. Bu durum, antik dönemde doğu ve batı arasında farklı ticaret yollarının varlığını kanıtlar nitelikte. Ayrıca, Tavşanlı Höyük bölgesinin Batı Anadolu'daki ticaret yolları üzerinde stratejik bir konuma sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Tarihten Günümüze İzler

Tavşanlı Höyük, 8 bin 100 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor. Tunç Çağı'nda, yaklaşık 3 bin 700 yıl önce gerçekleşen bir saldırıda yaşamlarını yitiren iki bireye ait iskeletlerden birinin üzerinde karbonize olmuş beyin ve deri kalıntıları tespit edildi. Ayrıca, silolarda 3 bin 300 yıllık mühürler, hançer, bakır ve gümüş artıkları ile birçok seramik malzeme ve el aleti bulundu.

Tüm bu buluntular, Tavşanlı'nın tarihî ve kültürel önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devam eden arkeolojik kazıda, yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait silindir şeklinde mühür gün ışığına çıkarıldı.