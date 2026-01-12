Lodos Etkisi: Edremit Körfezi'ne 6 Yük Gemisi Sığındı

Gemi trafiği aksadı, kıyıdaki tekneler zor anlar yaşadı

Kuzey Ege'de bir haftadır şiddetini artıran lodos fırtınası, bölgedeki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Balıkesir açıklarında seyreden çok sayıda yük gemisi, güvenli bölge olarak kabul edilen Edremit Körfezi'ne demirledi.

Çeşitli tonajlarda 6 gemi Edremit Körfezi'ne sığınarak olumsuz hava koşullarından korunmaya çalıştı. Bu durum, bölgedeki gemi trafiğinin aksamasına yol açtı.

Burhaniye ve Ayvalık kıyılarında ise özel tekneler ve gezi tekneleri, yükselen dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Kıyı güvenliği açısından tedbirler artırıldı.

Edremit Körfezi, kötü hava koşullarında bölgesel bir sığınak işlevi görürken, lodos fırtınası etkisini sürdürmeye devam ediyor.

DENİZDE GEMİLER