Macahel Geçidi'nde 10 Günlük Karla Mücadele ve Paletli Ambulans Operasyonu

Macahel Geçidi'nde karla mücadele 10 gündür aralıksız sürüyor

Paletli ambulansla hasta sevki sağlandı

Artvin’in Borçka ilçesinde 10 gün önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ve 6 köy yolunun bağlantısını sağlayan Macahel Geçidinde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

UNESCO tarafından koruma altına alınan, Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Macahel bölgesi, kış aylarında zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Güzergâh; Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerine ulaşımı sağlıyor ve ekipler yoğun mesai harcıyor.

Macahel Geçidi’nde kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaşırken, iş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele ediliyor. Çığ riski bulunan dik yamaçlarda çalışmalar, soğuk havanın etkili olduğu saatlerde büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Yöredeki hastaların kış aylarında hastanelere ulaştırılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Son olarak Macahel bölgesinde rahatsızlanan kalp hastası Murteza Bayrak (70) için ekiplerden yardım istendi. Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, iş makineleriyle karla kaplı yolu açarak paletli ambulansa güzergâh oluşturdu. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen paletli ambulans eşliğinde güvenli şekilde ulaşılan hasta, Borçka Devlet Hastanesine sevk edildi; hastanın sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yetkililerden son bilgiler

Karayolları koordinesinde bölgede çalışma yürüten Osman Önder, yaklaşık 40 kilometrelik Macahel yolunun 30 kilometresinin açıldığını, son 10 kilometrelik bölümde çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 10 gündür karla mücadele ediyoruz. Yarın bu saatlerde Macahel yolunu araç trafiğine açmış olacağız. Şu anda karşıdan bir hasta geliyor, paletli kar ambulansı ile yol vererek hastayı ilçeye ulaştıracağız".

Bölgede çalışan ekipler, soğuk ve tehlikeli koşullara rağmen ulaşımı sağlamak için gece gündüz mesaiye devam ediyor.

