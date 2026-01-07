Macahel Geçidi'nde 10 Günlük Karla Mücadele ve Paletli Ambulans Operasyonu

Artvin Borçka'daki Macahel Geçidi'nde 10 gündür süren karla mücadele sürüyor; paletli ambulansla hasta sevki yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:12
Macahel Geçidi'nde 10 Günlük Karla Mücadele ve Paletli Ambulans Operasyonu

Macahel Geçidi'nde karla mücadele 10 gündür aralıksız sürüyor

Paletli ambulansla hasta sevki sağlandı

Artvin’in Borçka ilçesinde 10 gün önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ve 6 köy yolunun bağlantısını sağlayan Macahel Geçidinde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

UNESCO tarafından koruma altına alınan, Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Macahel bölgesi, kış aylarında zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Güzergâh; Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerine ulaşımı sağlıyor ve ekipler yoğun mesai harcıyor.

Macahel Geçidi’nde kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaşırken, iş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele ediliyor. Çığ riski bulunan dik yamaçlarda çalışmalar, soğuk havanın etkili olduğu saatlerde büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Yöredeki hastaların kış aylarında hastanelere ulaştırılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Son olarak Macahel bölgesinde rahatsızlanan kalp hastası Murteza Bayrak (70) için ekiplerden yardım istendi. Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, iş makineleriyle karla kaplı yolu açarak paletli ambulansa güzergâh oluşturdu. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen paletli ambulans eşliğinde güvenli şekilde ulaşılan hasta, Borçka Devlet Hastanesine sevk edildi; hastanın sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yetkililerden son bilgiler

Karayolları koordinesinde bölgede çalışma yürüten Osman Önder, yaklaşık 40 kilometrelik Macahel yolunun 30 kilometresinin açıldığını, son 10 kilometrelik bölümde çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 10 gündür karla mücadele ediyoruz. Yarın bu saatlerde Macahel yolunu araç trafiğine açmış olacağız. Şu anda karşıdan bir hasta geliyor, paletli kar ambulansı ile yol vererek hastayı ilçeye ulaştıracağız".

Bölgede çalışan ekipler, soğuk ve tehlikeli koşullara rağmen ulaşımı sağlamak için gece gündüz mesaiye devam ediyor.

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN VE 6 KÖY YOLUNUN...

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN VE 6 KÖY YOLUNUN BAĞLANTISINI SAĞLAYAN MACAHEL GEÇİDİ’NDE YOL AÇMA ÇALIŞMALARI 10 GÜNDÜR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN VE 6 KÖY YOLUNUN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Su İsyanı: Elmadağ'da Kesinti ve Çamur Rengi Su
2
Macahel Geçidi'nde 10 Günlük Karla Mücadele ve Paletli Ambulans Operasyonu
3
Mihalıççık’ta Karayolunu Geçen 10 Geyik Kamerada
4
Elazığ'da 600 Parça Osmanlı Sıkma Kehribarı: 90 Bin Dolarlık Koleksiyon Tespih Oluyor
5
Solhan’da Kar Çilesi Devam Ediyor: Yollar Buz Tuttu
6
Oltu'da Kışla Canlanan Ayakkabı Tamircileri: Pençe ve Bot Talepleri Artıyor
7
Menemen Belediyesi Ayvacık’ta 130 Yıllık Sulama Sorununu Sondajla Çözdü: Damla Sulama Geliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları