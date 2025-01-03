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Makedon Kulesi Ziyaretçilerini Tarihle Buluşturacak: Asansör ve Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'deki Makedon Kulesi, restorasyon sürecinde asansör sistemiyle medeniyetlerin izlerini ziyaretçilere sunacak.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:57
Makedon Kulesi Ziyaretçilerini Tarihle Buluşturacak: Asansör ve Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Makedon Kulesi Ziyaretçilerini Tarihle Buluşturacak

Edirne'de yer alan ve Roma dönemine ait olan Makedon Kulesi, hem tarihi hem de kültürel önemini artırmak için gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ile ziyaretçileri medeniyetlerin izlerine taşıyacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Kule içerisine asansör sistemi kuruluyor. Ziyaretçiler kulenin en son durağına çıkarken, her katta bir medeniyetin izlerini takip ederek ilerleyecek" açıklamasında bulundu.

Restorasyon Çalışmalarının Detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyonun ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Kulede, duvar ve zemin jeoradar çalışmaları, moloz taş duvar boşluklarında güçlendirme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca, arkeolojik alanda yapılan kazılarda 10. yüzyıldan kalma şapel, Bizans seramik fırını ve Osmanlı dönemine ait buzhaneye dair kalıntılar bulundu.

Kültürel Mirasın Önemi

Makedon Kulesi, Roma döneminde inşa edilen dört sur kulesinden biri olarak büyük bir kültürel miras taşıyor. Sezer, kule etrafındaki kazı çalışmalarında yeni alanların keşfedildiğini belirterek, "Bu bölge Roma, Bizans ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan önemli bir kültürel miras. Restorasyon tamamlandığında, arkeolojik gezi alanı olarak hizmet verecek" dedi.

Ek olarak, kulede yapılacak ışıklandırma ile Makedon Kulesi'nin estetiği de artırılacak. Ziyaretçilere, geçmiş medeniyetlerin izlerini keşfetme fırsatı sunacak bu sistem, kültürel zenginliği yeni nesillere ulaştırmayı amaçlıyor.

Roma yapılarından Makedon Kulesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021'de başlanan restorasyonun...

Roma yapılarından Makedon Kulesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021'de başlanan restorasyonun ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Roma yapılarından Makedon Kulesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021'de başlanan restorasyonun...

Roma yapılarından Makedon Kulesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021'de başlanan restorasyonun ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

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