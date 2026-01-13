Malatya Büyükşehir 7/24 kar mesaisiyle vatandaşları mağdur etmiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yüksek rakımlı bölgelerde yol açma, tuzlama ve solüsyonlama çalışmalarını sürdürerek hasta ve yolda kalan vatandaşları sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:41
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı bölgeler başta olmak üzere il genelinde yol açma, tuzlama ve solüsyonlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler ulaşımı aksamadan sürdürüyor

Büyükşehir ekipleri, ulaşımın aksamaması için yürüttükleri yol açma çalışmalarının yanı sıra, yolda kalan vatandaşlar ile hasta ve mağdur durumdaki vatandaşların sağlık ekiplerine ve hastanelere ulaştırılması için yoğun çaba harcıyor. Çalışmalar 7/24 esasına göre sürdürülüyor; etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle tekrar kapanan yollar da yeniden ulaşıma açılıyor.

Arguvan ilçesi Bozan Mahallesinde 84 yaşındaki, parkinson ve tansiyon hastası, aynı zamanda görme engelli olan Süleyman Sayın, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Doğanyol Mezra Mahallesinde KOAH hastası olan bir vatandaş da ekiplerin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk, Üçgöze, Ortaköy, Salkonak ve Öncü mahalleleri grup yolunda yolda kalan arıza ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. İlçe grup yollarında yoğun mesai harcayan ekipler, kapanan yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

