Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: 269 Araç, 1.117 Personel

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden yoğun kar mesaisi

Malatya genelinde başlayan kar yağışıyla birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, İlçe Belediyeleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü ve Kızılay başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde gerekli tedbirleri aldı.

Yol açma ve ulaşım çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla sahada yoğun mesai yürütüyor. Şehir sınırları içinde toplam 12.768 kilometre yol ağı bulunuyor; bunun 1.076 kilometresi merkez ilçelerde, 11.692 kilometresi kırsal ilçelerde yer alıyor.

Saha çalışmaları kapsamında toplam 269 araç ve 1.117 personel görevlendirildi. Merkez ilçelerde 118 araç ve 867 personel, kırsal ilçelerde ise 151 araç ve 250 personel sahada çalışıyor. Merkezde 22 ekip, kırsal alanlarda 18 ekip olmak üzere toplam 40 ekip sorumluluk alanlarına göre dağıtıldı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma durumlarına karşı belediye stoklarında 8.500 ton tuz hazır bulunduruluyor; ekipler 7/24 esasına göre anlık müdahaleler yapacak şekilde koordineli çalışıyor.

Sürücülere uyarı

Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı süresince sürücüleri kış lastiksiz yola çıkmamaları ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Evsiz ve hasta vatandaşlara barınma hizmeti

Soğuk kış günlerinde sokakta kalan ve sağlık sorunu olan vatandaşlar için özel tedbirler alındı. Kemoterapi ve diyaliz tedavisi görenler ile doğumu yaklaşan ve barınma imkanı olmayan hamileler, Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilecek. Yardım talepleri için vatandaşlar 444 51 44 numaralı Tek Adımda Çözüm Merkez (TAÇ)'ini arayarak destek isteyebilecekler.

Otogarda, sosyal tesislerde ve ana arterlerde gerekli tedbirler artırıldı. Şehirlerarası yollarda meydana gelebilecek yol kapanmalarına karşı vatandaşların mağdur olmaması için MAŞTİ, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri ve ana arterlerde ek önlemler alındı.

