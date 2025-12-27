Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi

Malatya genelinde başlayan kar yağışıyla birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, ilçe belediyeleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü ve Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarla koordinasyon halinde gerekli tedbirleri aldı. Belediyenin hedefi, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak.

Çalışma Alanı ve Süreç

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya ili sınırları içinde merkez ilçelerde 1.076 kilometre, kırsal ilçelerde 11.692 kilometre olmak üzere toplam 12.768 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Önceden belirlenen sorumluluk alanlarıyla olası aksaklıkların önüne geçiliyor.

Ekip ve Ekipman Durumu

Kar yağışının başlamasıyla sahaya çıkan ekip sayısı ve araç sayıları şu şekilde: merkez ilçelerde 118 araç ve 867 personel, kırsal ilçelerde 151 araç ve 250 personel olmak üzere toplam 269 araç ve 1.117 personel. Merkezde 22 ekip, kırsalda 18 ekip olmak üzere toplam 40 ekip görev alıyor.

Belediye stoklarında yoğun kar ve buzlanmaya karşı kullanılmak üzere 8.500 ton tuz hazır bulunduruluyor. Ekipler, olaylara 7/24 esasına göre anlık müdahale edecek şekilde koordineli çalışıyor.

Vatandaşlara Uyarılar ve Hizmetler

Büyükşehir Belediyesi, sürücülere kar yağışı süresince kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu. Şehirlerarası yollarda yol kapanmalarına karşı MAŞTİ, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri ve ana arterlerde tedbirler artırıldı.

Evsiz ve Hastalara Yönelik Destek

Soğuk hava koşullarında sokakta kalanlar ve sağlık sorunu yaşayanlar için özel barınma önlemleri alındı. Kemoterapi ve diyaliz hastaları ile doğumu yaklaşan ve barınma imkânı olmayan hamileler Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilecek. Destek talebi için vatandaşlar 444 51 44 numaralı Tek Adımda Çözüm Merkezi (TAÇ)'ni arayabilir.

Otogar, sosyal tesisler ve ana arterlerde gerekli güvenlik ve ulaşım tedbirleri de uygulanıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, kış boyunca can ve mal güvenliğini önceliklendiren anlayışla tüm imkânlarını seferber ederek hizmet vermeye devam ediyor.

