Malatya'da 149 Mahallede Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 31 Aralık saat 17.00 itibarıyla 149 mahalle yolunu açmak için 7/24 karla mücadele ve yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:45
Malatya Büyükşehir Belediyesi, yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek ilçelerde 7/24 esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ekipler, kar küreme ve buzlanmaya karşı önlemler alıyor; şehir merkezinde kaldırımlarda temizlik, buzlanmaya karşı solüsyonlama ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kapanan mahalle yolları

31 Aralık saat 17.00 itibarıyla Akçadağ ilçesinde 2, Arapgir 21, Arguvan 11, Battalgazi ilçesi 7 (Kırsal), Darende ilçesinde 9, Doğanşehir ilçesinde 1, Doğanyol ilçesinde 4, Hekimhan ilçesinde 53, Kale ilçesinde 5, Kuluncak ilçesinde 9, Pütürge İlçesinde 11, Yazıhan ilçesinde 16 olmak üzere toplam 149 mahalle yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olup, yolların ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri, açılan yolların tekrar kapanmaması için tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yolculara ve yolda kalanlara destek

Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas karayolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmasıyla MAŞTİ’de bekleyen yolculara Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edilecek ve dinlenmeleri için imkanlar sunulacak. Ayrıca yolda kalan veya evi olmayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici konaklama hizmeti de verilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin kış lastiği olmadan ve zincir bulundurmadan trafiğe çıkmaması uyarısı yapıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

