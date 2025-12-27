DOLAR
Malatya'da Battalgazi Belediyesi'nden Kar Yağışına Hızlı Müdahale

Malatya'da Battalgazi Belediyesi ekipleri, Karagöz Mahallesi başta olmak üzere yüksek kesimlerde karla mücadele ve yol güvenliğini sağlamak için sahada teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:54
Malatya'da Battalgazi Belediyesi kar yağışına anında müdahale etti

Çalışma detayları

Malatya'da sabaha karşı başlayan kar yağışı üzerine Battalgazi Belediyesi ekipleri, olası olumsuzluklara karşı sahada teyakkuz haline geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol güvenliğini sağlamak amacıyla hızlandırıldı.

Özellikle Karagöz Mahallesinin yüksek kesimlerinde karın zeminde tutmasıyla ekipler bölgeye yönlendirildi. Altkesimlerde ulaşımı olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmazken, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Ekipler, yolların açık kalması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi ve hava şartlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Kar yağışının etkisini artırması ihtimaline karşı ilçenin farklı noktalarında çalışmaların devam edeceği bildirildi.

