Malatya'da Battalgazi Belediyesi'nden Kar Yağışına Hızlı Müdahale

Malatya'da Battalgazi Belediyesi ekipleri, Karagöz Mahallesi başta olmak üzere yüksek kesimlerde karla mücadele ve yol güvenliğini sağlamak için sahada teyakkuzda.