Malatya'da Gürpınar Şelalesi kısmen buz tuttu

Soğuk hava ziyaretçilere görsel şölen sundu

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Gürpınar Şelalesi, soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar Şelalesi her mevsimde olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Darende ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve suyu kaynağından üç kademe halinde yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen Günpınar Şelalesi, bölgedeki hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düşmesi sonucu kısmen donarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Donan şelaleyi görmek isteyen çok sayıda vatandaş bölgeyi ziyaret ederek kısmen buz tutan şelalenin ortaya çıkardığı görsel şöleni hayranlıkla izledi.

