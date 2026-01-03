Malatya'da Kar: Büyükşehir 117 Mahalle Yolunu Açtı, Hastaya Ulaştı

Malatya'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Seferber Oldu

Kırsal ve merkezde yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor

Malatya'da yaklaşık 3 gündür etkili olan kar yağışı, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde çeşitli aksamalara neden oldu. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar ile rahatsızlanan vatandaşların yardımına Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Merkezde kar küreme ve buzlanmayla mücadele eden ekipler, kırsal mahallelerde de yol açma çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin yoğun gayreti sayesinde şu mahalle yolları ulaşıma açıldı: Akçadağ 17, Arapgir 6, Arguvan 16, Darende 21, Hekimhan 15, Kale 2, Kuluncak 14, Pütürge 9, Yazıhan 10 ve Battalgazi 7. Toplamda 117 mahalle yolu yeniden ulaşıma açılmış oldu.

Öte yandan, Arapgir'e bağlı Boğazlı Mahallesi'nde nefes darlığı şikâyeti yaşayan 74 yaşındaki Ali Gül'ün durumunun kötüleşmesi üzerine ekiplerden yardım talep edildi. Mahalle yolunun açılmasının ardından hasta, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ve ihtiyaç anında ekiplerin vatandaşlara ulaşmaya devam edeceğini bildirdi.

