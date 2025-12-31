Malatya'da Kar Etkili: Ana Yollarda Ulaşım Kontrolleri

Kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor

Malatya'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oluyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan yağış, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşıyor.

Yağış nedeniyle Malatya-Sivas, Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman kara yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor; bazı bölgelerde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Kent merkezinde de etkisini artıran kar, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Karayolları ile belediye ekipleri'nin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

