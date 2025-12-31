DOLAR
42,95 -0,07%
EURO
50,52 -0,07%
ALTIN
5.983,05 0,31%
BITCOIN
3.806.331,83 -0,8%

Malatya'da Kar Etkili: Ana Yollarda Ulaşım Kontrolleri

Malatya'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili. Malatya-Sivas, Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman yollarında ulaşım kontrollü; bazı bölgelerde ağır tonajlı araçlar geçemiyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:28
Malatya'da Kar Etkili: Ana Yollarda Ulaşım Kontrolleri

Malatya'da Kar Etkili: Ana Yollarda Ulaşım Kontrolleri

Kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor

Malatya'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oluyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan yağış, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşıyor.

Yağış nedeniyle Malatya-Sivas, Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman kara yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor; bazı bölgelerde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Kent merkezinde de etkisini artıran kar, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Karayolları ile belediye ekipleri'nin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

MALATYA'DA SABAHA KARŞI BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR.

MALATYA'DA SABAHA KARŞI BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR.

MALATYA'DA SABAHA KARŞI BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce İtfaiyesi 2025: 1.700 Çağrı, 700 Yangına Müdahale
2
Tokat'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı — Ağır Tonajlı Araçlar Yolda Kaldı
3
Safranbolu'da Esnaf Kardan Yatak Yaparak Dikkat Çekti
4
TBMM Komisyonu Doğu Anadolu’da: Erzurum’da Engellilik İhtiyaçları Masaya Yatırıldı
5
Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü
6
Gaziantep’te Kar Sevinci: Yoğun Yağış Kent Beyaza Bürüdü
7
Elazığ'da Kar Yağışı Sırasında Cadde Ortasında Secde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları