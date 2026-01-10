Malatya'da Karla Mücadele Seferberliği: 2 bin 475 kilometre Ulaşıma Açıldı

Malatya Büyükşehir ekipleri 107 mahallede toplam 2 bin 475 kilometre yolu ulaşıma açtı; karla mücadele çalışmaları 7/24 sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:15
Malatya'da Karla Mücadele Seferberliği: 2 bin 475 kilometre Ulaşıma Açıldı

Malatya'da Karla Mücadele Seferberliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren sahaya inen ekipler, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcıyor.

Çalışma Detayları

Ekipler, il genelinde 107 mahallede toplam 2 bin 475 kilometre yolu ulaşıma açtı. İlçe bazında açılan yollar ise şöyle: Akçadağ 717 kilometre, Arapgir 116 kilometre, Battalgazi 278 kilometre, Darende 46 kilometre, Hekimhan 324 kilometre, Kale 185 kilometre, Pütürge 370 kilometre ve Yeşilyurt 439 kilometre.

Hastane, okul ve ana ulaşım arterleri başta olmak üzere ekipler; mahalle bağlantı yolları ve kırsal bölgelerde de kar küreme, tuzlama ve solüsyonlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Rakımı yüksek kırsal mahalleler ile tipi nedeniyle yeniden kapanan yollar da ulaşıma açılıyor.

Ekip ve Hazırlık

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce personel ve çok sayıda iş makinesiyle 7/24 esasına göre sahada görev yapıyor. Kar yağışının önümüzdeki günlerde etkisini artırması ihtimaline karşı ekipler teyakkuzda bekliyor.

