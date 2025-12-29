DOLAR
Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadeleyi 7/24 Sürdürüyor

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya'da etkili kar yağışına karşı 7/24 kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları yürütüyor; talepler 444 8 910 üzerinden alınıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:58
Karla mücadelede ekipler sahada, öncelik ulaşım güvencesi

Malatya’da etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimler ve merkez mahallelerde günlük hayatı olumsuz etkilerken, Yeşilyurt Belediyesi önceden aldığı tedbirlerle karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Meteorolojik uyarıların ardından teyakkuzda bekleyen ekipler yağışın başlamasıyla birlikte aralıksız müdahalelere başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan koordineli çalışma ağı kapsamında ilçe genelinde kar küreme, yol açma ve tuzlama faaliyetleri sürdürülüyor. Çalışmalar hem merkez mahallelerde hem de kırsal bölgelerde eş zamanlı yürütülüyor.

Ara caddeler, tali yolların yanı sıra okul güzergâhları, sağlık kuruluşları çevresi ve toplu taşıma durakları öncelikli müdahale alanları arasında yer alıyor; amaç ulaşımın aksamamasını sağlamak.

Sahada kepçe, greyder, kar küreme aparatlı araçlar ve tuzlama makineleri görev yapıyor. Vatandaşlardan gelen talepler ise 444 8 910 nolu Çağrı Merkezi üzerinden anlık olarak değerlendirilip saha ekiplerine iletiliyor.

Ulaşımın güçlük yaşandığı dar sokaklar ve yokuş güzergâhlarında olası buzlanmalara karşı ekipler tuzlama ve solüsyon uygulamalarına ağırlık veriyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit konuyla ilgili olarak, "Hemşerilerimizin günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi için tüm ekiplerimizle sahadayız. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlüklerimize bağlı personellerimiz, yüksek kesimler başta olmak üzere merkez mahallelerimizde de kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önceliğimiz ana caddeler, hastane ve okul güzergâhları ile toplu taşıma yollarının açık tutulmasıdır. Vatandaşlarımızın bizlere ilettiği talepleri hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızdan buzlanma risklerine karşı dikkatli olmalarını rica ediyor, çalışmalarımıza katkı sunan ekiplerimize teşekkür ediyorum. İlçe genelinde kar mesaimiz artarak devam edecektir".

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

