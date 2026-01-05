Malatya Darende'de yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Kar yağışı sonrası kırsal alanlarda besleme çalışması

Malatya’nın Darende ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla doğaya buğday ve ekmek bırakıldı.

Çalışma, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt’un talimatıyla kırsal mahallelerde ve karla kaplanan dağlık alanlarda gerçekleştirildi. Kar yağışının ilçede yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdığı belirtildi.

Başkan Bozkurt, merhamet ve paylaşma kültürüne vurgu yaparak, "Dağlara buğdaylar serpin, ‘Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı’ demesinler. İlçemizde etkili olan kar yağışı doğayı beyaza bürürken yaban hayatı için de yaşam şartlarını zorlaştırdı. Bizler, yaratılanı Yaradan’dan ötürü seven, komşusu açken tok yatmayı içine sindiremeyen bir medeniyetin evlatlarıyız" dedi.

Bozkurt, kırsal mahallelerde kar altında kalan alanlara yem bırakıldığını ifade ederek, "Bugün kırsal mahallelerimizde, kar altındaki dağlarımıza buğday ve ekmek bırakarak sessiz dostlarımızın sofrasına misafir olduk. Onlar doğanın bize emaneti. Emanetimize sahip çıkmaya, kışın en sert günlerinde dahi yalnız bırakmamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

