Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği' Paneli

İnönü Üniversitesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 'Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği' panelini düzenliyor; Munyar, Güz ve Belovacıklı konuşacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:37
Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği' Paneli

Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği' Paneli

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 'Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği' temalı bir panel düzenleyecek.

Dekanın Açıklaması

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, panelde öğrencileri bilgilendirmenin yanı sıra 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en iyi şekilde kutlamayı hedeflediklerini belirterek, 'Panelimize destek veren Malatya’daki basın kuruluşlarına teşekkür ediyoruz' dedi.

Etkinlik Tarih, Saat ve Yer

10 Ocak 2026 Cumartesi, Saat 10.00 — İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi.

Program Akışı

10.00 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

10.10 İ.Ü. 50. Yıl Belgeseli gösterimi

10.30 - 11.50 Panel oturumu

11.50 - 12.20 Soru-cevap ve interaktif tartışma

12.20 - 12.30 Teşekkür belgesi takdimi ve kapanış

Konuşmacılar ve Konu Dağılımı

Prof. Dr. Nurettin Güz — 'Yapay Zekânın Epistemolojik ve Etik Sınırları': yapay zekânın veri işleme ve anlam üretme kapasitesi ile algoritmik habercilikte doğruluk, dezenformasyon ve etik konularına odaklanacak.

Mete Belovacıklı — 'Haber Merkezlerinde Dönüşüm: Yapay Zeka Bir Tehdit mi, Bir Asistan mı?': haber üretim süreçlerinde yapay zekânın entegrasyonu ve gazetecinin mesleki özerkliği ele alınacak.

Vahap Munyar — 'Yerel Basında Dijital Adaptasyon ve Teknolojik Entegrasyon': yapay zeka kullanımıyla yerel medyanın dijital görünürlüğü ve içerik çeşitliliğinin artırılması konusuna değinilecek.

Moderatör ve Sunum Süreleri

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Yatkın üstlenecek ve her konuşmacıya 20’şer dakikalık sunum süresi ayrılacak.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDE 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ PANELİ DÜZENLENİYOR

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDE 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ PANELİ DÜZENLENİYOR

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'ün yüksek kesimlerine kısa süreli kar yağışı
2
Gaziantep Nakliyatçılarda Seçim Heyecanı: Ahmet Kaya Başkan Adayı
3
Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi
4
Şükrü Alakoç'tan Yozgat Tandır Kebabı Püfleri
5
Mehmet Kaya’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
6
Düzce'de 2025: 70 bin 300 Ton Evsel Atık Toplandı
7
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları