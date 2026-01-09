Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği' Paneli

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 'Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği' temalı bir panel düzenleyecek.

Dekanın Açıklaması

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, panelde öğrencileri bilgilendirmenin yanı sıra 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en iyi şekilde kutlamayı hedeflediklerini belirterek, 'Panelimize destek veren Malatya’daki basın kuruluşlarına teşekkür ediyoruz' dedi.

Etkinlik Tarih, Saat ve Yer

10 Ocak 2026 Cumartesi, Saat 10.00 — İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi.

Program Akışı

10.00 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

10.10 İ.Ü. 50. Yıl Belgeseli gösterimi

10.30 - 11.50 Panel oturumu

11.50 - 12.20 Soru-cevap ve interaktif tartışma

12.20 - 12.30 Teşekkür belgesi takdimi ve kapanış

Konuşmacılar ve Konu Dağılımı

Prof. Dr. Nurettin Güz — 'Yapay Zekânın Epistemolojik ve Etik Sınırları': yapay zekânın veri işleme ve anlam üretme kapasitesi ile algoritmik habercilikte doğruluk, dezenformasyon ve etik konularına odaklanacak.

Mete Belovacıklı — 'Haber Merkezlerinde Dönüşüm: Yapay Zeka Bir Tehdit mi, Bir Asistan mı?': haber üretim süreçlerinde yapay zekânın entegrasyonu ve gazetecinin mesleki özerkliği ele alınacak.

Vahap Munyar — 'Yerel Basında Dijital Adaptasyon ve Teknolojik Entegrasyon': yapay zeka kullanımıyla yerel medyanın dijital görünürlüğü ve içerik çeşitliliğinin artırılması konusuna değinilecek.

Moderatör ve Sunum Süreleri

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Yatkın üstlenecek ve her konuşmacıya 20’şer dakikalık sunum süresi ayrılacak.

