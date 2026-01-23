Malatya'nın İlk Renkli Gazetesi Sonsöz 26. Yaşını Kutladı

Sonsöz, yayın hayatının 26. yılını geniş katılımlı bir programla kutladı. Tören, Sanat Sokağı'ndaki özel bir restoranda gerçekleştirildi.

Törene Katılanlar

Programa Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Er, Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Kılınç, Basın İlan Kurumu Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, medya mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Er'in Değerlendirmesi

Programda konuşan Ali Er, 26 yıl önce Malatya basınına yeni bir soluk getirmek amacıyla yola çıktıklarını belirterek, ilk günkü heyecanla gazetecilik yapmaya devam ettiklerini söyledi. Er, Sonsöz'ün Malatya'nın ilk renkli gazetesi olduğunu hatırlatarak, her zaman hakikati esas alan bir yayın anlayışı benimsediklerini ifade etti.

"Zor süreçlerden geçtik ama doğru habercilik ilkemizden ve okurlarımızdan aldığımız güçle kalemimizi hiçbir zaman yere düşürmedik" sözleriyle yerel basının bir şehrin vicdanı olduğuna dikkat çekti.

